Известная певица влепила пощечину обнаглевшей Меган Маркл

Меган Маркл получила оглушительную пощечину. Говорят, опальная герцогиня очень хотела попасть на свадьбу знаменитой певицы Тейлор Свифт, но та ее так и не позвала.

Дело в том, что это событие задолго до того, как оно состоялось, назвали "свадьбой года". Певица Тейлор Свифт получила предложение руки и сердца футболиста Трэвиса Келси еще несколько месяцев назад, но лишь на днях влюбленные официально оформили отношения.

Известно, что пара закатила грандиозный праздник по этому поводу. Певица и ведущий игрок клуба "Канзас-Сити Чифс" устроили большую вечеринку для более чем тысячи друзей и родственников в Мэдисон-сквер-гарден.

Там веселился буквально весь цвет западного шоу-бизнеса: Дженнифер Лопес, Джиджи Хадид, Брэд Питт, Селена Гомес и многие другие. Туда хотела попасть и Меган Маркл, которая после побега из Букингемского дворца спит и видит, как понадежнее закрепиться в шоу-бизнесе. По слухам, супруга принца Гарри пустила в ход все свои связи, однако ее на грандиозное мероприятие так и не позвали, передает "Только никому...".

А самое обидное для нее, говорят в кулуарах, что молодожены послали приглашение принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Те, правда, отказали, сославшись на большую занятость, но, тем не менее, Меган Маркл была от этого вне себя.

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