Достал из мусорки, смеялся и все снимал на видео: Тарасов на всю страну унизил Костенко

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. К ростовской красавице футболист ушел от Ольги Бузовой, выгнав певицу из дома и отобрав все подарки. Поговаривали, что красавицу-модель спортсмен встретил в ресторане и сразу влюбился. Костенко родила Тарасову четверых детей.

Но футболист все меньше заботится о жене и все чаще упрекает ее. Последняя выходка спортсмена возмутила пользователей Сети. Дмитрий опубликовал в блоге видео, на котором показал, как его Анастасия готовит блинчики на огромную семью. Казалось бы, муж должен гордиться такой женой. Но нет. Тарасов решил всем показать, что Костенко неумеха.

Футболист навел камеру на мусорное ведро и достал оттуда пригоревший блин. Анастасия смутилась от такого и попросила мужа прекратить, однако спортсмен лишь посмеялся над ней.

Народ, увидев издевательства Тарасова, осудил спортсмена. Многие припомнили, что ранее Дмитрий показывал неубранный дом и скабрезно шутил про отношения с женой. Поклонники модели считают, что футболист ведет себя недостойно, мол, его действия точно задевают Костенко, хоть она и пытается выгораживать любимого.

"Мы не играем в идеальную пару. Мы можем спорить, взрываться, молчать, уходить в себя. Но когда дело доходит до настоящего, мы становимся рядом так, как многие даже не умеют. И это всех бесит", — утверждает Анастасия.