Путин провел встречу с генеральным директором "Российского экспортного центра"

Владимир Путин провёл сегодня в Кремле рабочую встречу с генеральным директором "Российского экспортного центра". Вероника Никишина доложила о решении одной из ключевых задач - переориентации на рынки дружественных стран, которая была проведена в максимально быстрые сроки. Сейчас их долю в отечественной структуре экспорта составляет около четверти.

Кроме того, в прошлом году несырьевой экспорт вырос на 11 процентов, а в сфере машиностроения почти на треть. Особое внимание уделяется и другой важной задаче, которая относится к национальным целям развития.