Путин провел встречу с генеральным директором "Российского экспортного центра"

Владимир Путин провёл сегодня в Кремле рабочую встречу с генеральным директором "Российского экспортного центра". Вероника Никишина доложила о решении одной из ключевых задач - переориентации на рынки дружественных стран, которая была проведена в максимально быстрые сроки. Сейчас их долю в отечественной структуре экспорта составляет около четверти.
Кроме того, в прошлом году несырьевой экспорт вырос на 11 процентов, а в сфере машиностроения почти на треть. Особое внимание уделяется и другой важной задаче, которая относится к национальным целям развития.
"Мы исходим из того, что у нас этап переориентации на внешние рынки завершился. Мы восстановили практически объёмы досанкционного экспорта и сейчас мы начинаем наращивание нашего экспорта за счёт именно формирования устойчивых партнёрств и альянсов с дружественными странами, потому что наш несырьевой экспорт - это основа партнёрства, это и технологическое партнёрство, и мы надёжный поставщик продовольствия", - сообщила Никишина.