Володин призвал не зарабатывать политические очки на ситуации с топливом: "Игра на руку врагам"

Политики не должны пытаться использовать в собственных интересах горячие темы, зарабатывая на них себе политические очки в преддверии выборов. Такое мнение высказал во вторник, 7 июля, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Как уточнил парламентарий, сейчас для многих россиян такой темой является ситуация с бензином. Однако "тот, кто начинает на ситуации, связанной с топливом, делать политику, — он не прав", заявил Володин, подчеркнув, что такой политик "играет на руку врагов".

Спикер Госдумы напомнил, что "государственник отличается от политика тем, что он думает о своей стране", тогда как "политик думает о личной победе, о победе его партии". Однако выборов в России будет еще много, а страна у нас одна, поэтому важно сделать "всё от нас зависящее, чтобы принимались нужные законы, чтобы мы помогали людям, которые постоянно с нами в контакте" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия выйдет из сложной ситуации, которую ей создают специально. Политик призвала не драматизировать, а вместе искать решение, заверив, что рабочая группа кабмина под руководством вице-премьера Александра Новака в ежедневном режиме находит решения.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор не усматривает вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом в стране. Руководитель ЦБ выразила мнение о том, что "правительство принимает все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию".