В Московском зоопарке раскрыли секрет идеального летнего веса манула Тимофея

Манул Тимофей находится сейчас в своем летнем весе, который составляет 3,7-3,8 килограмма. Об этом рассказал во вторник, 7 июля, начальник отдела питания Московского зоопарка Михаил Драгин.

Эксперт уточнил, что рацион, на котором палласов кот поддерживает такой вес, состоит из перепелок, крыс, морских свинок. Кормят Тимофея с разной частотой.

Наибольшего веса в районе 6,5 килограмма манул достигает к зиме, причем зверь "сам понимает, когда набрать, а когда скинуть", цитирует Михаила Драгина РИА Новости.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, что включает в себя предзнимний рацион Тимофея. Палласов кот готовится в наступлению холодов основательно, в период зажировки вес его порции возрастает примерно вдвое, увеличиваясь постепенно.

Интерес к диете и прочим аспектам жизни манула Тимофея столь велики, что термин "зажировка" включили в метасловарь русского языка. Сначала это слово подхватили блогеры и журналисты, затем оно ушло в народ и, наконец, официально закрепилось в русском языке.