"Лег спать и не проснулся": подробности смерти солиста ансамбля "Песняры" Владислава Мисевича

В Минске скончался один из основателей ансамбля "Песняры" Владислав Мисевич. Он умер накануне, 6 июля. Музыканту был 81 год.

Владислав Людвигович умер дома, в своей постели. Он мирно скончался во сне. "Печальная новость. Вчера скончался Владислав Мисевич. Лег спать и не проснулся..." — сообщил подробности произошедшего Олег Верещагин.

Трагические новости подтвердила вдова музыканта Ольга Мисевич. Она отметила, что прощание с Мисевичем пройдет 9 июля.

В начале 1965 года Владислав Мисевич познакомился с гитаристом Владимиром Мулявиным. Они вошли в состав ансамбля "Лявоны", который в 1970-м был переименован в "Песняры". Владислав Людвигович играл в коллективе на саксофоне, флейте, а также был солистом.

В 25 лет Мисевич женился на балерине Татьяне. В этом браке родилась дочь Каролина. Через 15 лет музыкант развелся. Счастье певец обрел со второй женой, бухгалтером Ольгой, младше него на 15 лет.