Зеленский раскрыл темы предстоящих переговоров с Трампом

Темы переговоров с президентом США Дональда Трампа раскрыл украинский лидер Владимир Зеленский. Глава киевского режима рассчитывает встретиться с хозяином Белого дома 8 июля в Анкаре, на саммите НАТО.

По словам Зеленского, он надеется обсудить с Трампом несколько вопросов. Но главный из них - поставки ракет ЗРК Patriot в ходе саммита НАТО, сообщает "Новости.LIVE". Украинский лидер подчеркнул, что это самая важная тема.

Глава киевского режима отметил, что вопрос поставки средств противовоздушной обороны зависит не только от Вашингтона. Соответствующие возможности имеют и европейские партнеры Украины. Также Зеленский заявил, что Россия демонстрирует признаки ослабления на поле боя, однако для завершения войны этого недостаточно – украинский лидер требует больше давления на Москву и новых антироссийских санкций.