Минцифры опровергло введение платы за иностранный интернет-трафик

Российские сотовые операторы не собираются вводить в тарифах на свои услуги отдельную плату за иностранный интернет-трафик. В этом заверило во вторник, 7 июля, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Как подчеркнул заместитель руководителя ведомства Иван Лебедев в ответ на вопрос, прозвучавший в ходе заседания Государственной думы, такая возможность не рассматривается, сообщает "Интерфакс".

В январе в Роскомнадзоре рассказали, что доля поступающего в Россию зарубежного вредоносного трафика во втором полугодии 2025 года осталась стабильно высокой. В числе его основных источников ведомство назвало США, ФРГ, Великобританию, Нидерланды, Индонезию, Тайвань, Францию, Швецию, сообщает РИА Новости.

При этом председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко подчеркивал в интервью aif.ru, что в России не стоит задача создать полностью обособленный интернет, хотя технически "достаточно нажать на кнопку — и тогда мы все сможем ходить только на домены зоны .ру или .рф". Однако речь идет о другом — сделать так, чтобы "вражеский дрон не мог навигироваться российской симкой, не мог зайти в интернет, через который украинский оператор будет наводить его на цель".