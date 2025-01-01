МИД Словакии объяснил загвоздку с визами для россиян: "Другие приоритеты"

Словакия не приостанавливала выдачу туристических виз гражданам России, однако изменилось распределение сроков на подачу соответствующих заявлений. Об этом рассказали во вторник, 7 июля, в словацком Министерстве иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство отреагировало на сообщение Ассоциации туроператоров России о том, что визовый центр уведомил россиян о прекращении выдачи практически всех шенгенских виз до конца лета.

МИД Словакии пояснил, что в летние месяцы приоритет в оформлении виз получают конкретные категории заявителей — прежде всего студенты и спортсмены.

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов в комментарии РИА Новости допускал, что речь идет всего лишь о технических и организационных проблемах в работе визового оператора. Эксперт напомнил, что с августа 2025 года, когда Словакия возобновила выдачу шенгенских виз после почти трехлетнего перерыва, процент отказов для россиян составил всего лишь 4,1%.

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль, в свою очередь, отмечал, что ситуация с выдачей виз Словакией не нанесет серьезный удар по общему российскому турпотоку в Европу — россияне "просто выберут другие европейские страны, которые продолжают выдавать визы и в целом более благосклонны к российским заявителям".