Сложившейся на Украине ситуации для подготовки общественного мнения более приличествует трагизм. Это понимает и глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, бывший глава "Квартала 95" сейчас играет роль далеко трагического персонажа. считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом дипломат рассказал во время пресс-конференции, запись опубликована на сайте МИД России.

Лавров отметил с иронией и актерские навыки генерального секретаря НАТО Марка Рютте. По словам дипломата, глава альянса завел привычку общаться в жанре сатиры. Особенно Рютте старается, когда речь заходит о России, на которую генсек смотрит свысока. Однако его способности Лаврова не впечатлили: министр считает, что Зеленский вряд ли принял бы Рютте в "Квартал 95".