Как Чулпан Хаматова уничтожила собственного брата: Шамиль скитается по Европе и клянчит деньги

Имя старшей сестры стало для Шамиля Хаматова пропуском в киноиндустрию. Однако после переезда Чулпан в Прибалтику артист неправильно оценил собственные возможности и рванул за родственницей. Вот только спрос на его услуги за пределами родной страны оказался минимальным.

Похвальное желание всегда быть ближе к сестре сыграло с Хаматовым-младшим злую шутку. Бывший член труппы "Современника" теперь мелькает разве что в эпизодических ролях. В Новом Рижском театре некогда успешный актер вынужден был довольствоваться копеечной зарплатой. Своими импульсивными действиями Чулпан Хаматова фактически уничтожила собственного брата: чтобы хоть как-то заработать на жизнь, Шамиль теперь вынужден принимать участие в сомнительных проектах, но даже эти отчаянные потуги, видимо, так и не приносят ему вожделенного достатка.

Даже на сами постановки мужчина вынужден клянчить деньги. В своем блоге он регулярно рекламирует спектакли и призывает поклонников стать "соавторами", так завуалированно он называет пожертвования.

"Двенадцать жизней за полтора часа. В спектакле "Посторонний" каждая роль — это часть нашего общего бунта. Мы не ищем спонсоров, мы ищем соавторов. Станьте частью нашей команды, поддержите проект по ссылке в описании", — говорится в одной из публикаций Шамиля.

Сейчас Хаматов находится в Испании. Приехал он в страну с постановкой или в отпуск, не известно. Но в этот раз Шамиль хотя бы не просится к поклонникам переночевать. А пару лет назад было и такое.

"В ближайшее время мы с семьей собираемся в путешествие и будем рады, если вы или ваши друзья приютят нас в любой из точек по маршруту Верона-Ницца-Барселона-Бильбао-Лилль (1, максимум 2 ночи в каждой)! Заранее благодарим вас!" — обращался актер к подписчикам.