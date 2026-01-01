Офис президента Украины ежемесячно получал от мошеннических кол-центров украинского бизнесмена Вадима Ермолаева 15 миллионов долларов "отмытых" средств. Такую цифру озвучил внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

По словам экс-депутата, у Ермолаевых была огромная сеть кол-центров, более 150, откуда и шли на самый верх эти финансы. И тут вдруг поступления прекратились. Мосийчук напомнил, что старший сын Ермолаева Артур мае 2026 года был осужден в Эстонии в рамках расследования работы кол-центров. Однако он получил условный срок благодаря сделке со следствием: это означает, что он дал показания против кого-то из числа тех, кто крышует кол-центры на Украине.

Запущенное украинскими властями расследование убийства исполнительницы покушения на Вадима Ермолаева в Монако Анастасии Березовской экс-депутат назвал театром абсурда. Очевидно, что полиция должна была задержать ее еще при пересечении границы, так как она была в официальной базе розыска Интерпола. Тем не менее она спокойно доехала до Киева, где ее застрелили.