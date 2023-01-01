Предполагаемая исполнительница покушения в Монако найдена мертвой: все подробности

Закопанная в землю и якобы, с четырьмя пулями в затылке: тело Анастасии Березовской обнаружили в пригороде Киева накануне. Судя по данным судебно-медицинской экспертизы, мертва она как минимум с пятницы. Полиция Украины не предоставила ни одного видео с кадрами следственных действий. Только сухой отчет: "Следствием установлено, что по возвращении на Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый – бывший сотрудник правоохранительных органов, второй – действующий сотрудник ГУР МОУ. Владея информацией о том, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на крипто и банковские счета Березовской А., следствие отрабатывало их как лиц, возможно, причастных к покушению на убийство в Монако".

В подвале дома одного из фигурантов дела при обыске правоохранители обнаружили пыточную комнату. На полу расстелен брезент. Стену подпирает кувалда. Возможно, Анастасию Березовскую убили как раз здесь. Один из задержанных - сотрудник ГУР - в убийстве женщины признался. На допросе подчеркнул: ведомство к этой расправе никакого отношения не имеет. С Березовской он общался исключительно по своей инициативе. Вербовал ее лично. Деньги тоже перечислял из своего кармана - начальству ни о чем не докладывал. На все про все в смете было выделено 150 тысяч долларов. 8 из них ушли на криптокошельки и личные банковские счета Березовской. Еще 5 тысяч были потрачены на транспортные расходы.

Личность неназванного сотрудника строго засекречена, впрочем, украинские депутаты называют фамилию предполагаемого киллера - Реут. Работал он в 9-м департаменте разведки, который специализируется на БПЛА. Но в мотив личной вендетты рядового сотрудника ГУР в отношении украинского олигарха верится с трудом. Зато вполне правдоподобной выглядит версия французской газеты Le Figaro. Покушение - это четко спланированная операция СБУ. Именно поэтому Березовская в течение суток беспрепятственно добралась из Монако на Украину. Однако на родине с ней поступили четко по схеме киевского режима - избавились как от отработанного материала.

"Исходя вообще из контекста данного преступления, мне кажется это наиболее вероятной версией, потому что, по-видимому, в этой ситуации замешаны очень крупные финансовые ресурсы, деньги и, вполне возможно, высокие должностные лица. И как следствие этого - вполне адекватно можно предполагать, что именно такой сюжет данного дела. Что человека просто убили, чтобы скрыть следы более высокостоящих персон, которые стоят за этим покушением", - отметил Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии.

Мотивы покушения на олигарха Ермолаева отрабатывает полиция Монако. По изначальной версии, правоохранители княжества попытались списать всё на обычные криминальные разборки. Бизнесмену приписывают владение сетью мошеннических колл-центров в Днепропетровске. Деньги там, мол, вымогали не только у россиян, но и у украинцев и даже европейцев. Но в эту версию поверить сложно, тем более что Ермолаев с 2023 года - под личными санкциями Зеленского.

Сейчас бизнесмен в больнице в тяжелом состоянии. Его спутница Анна Насобина в искусственной коме. Украинские СМИ дело убийства Анастасии Березовской предпочли не освещать.