Больная раком блогер Лерчек решилась на отчаянный шаг

Борющаяся с раком блогер Лерчек (Валерия Чекалина) заявила, что не намерена сидеть сложа руки, пока болезнь разрушает ее организм. Многодетная мама в попытке жить обычной жизнью решилась на отчаянный шаг.

Лерчек вернулась к занятиям по танго. Об этом стало известно из блога ее жениха Луиса Сквиччиарини, который опубликовал видео из танцевального класса. Хореограф показал, как, преодолевая боль, Валерия снова танцует. Луис отметил, блогер не бросала любимое занятие даже во время беременности. Она танцевала танго до седьмого месяца, пока не начались острые боли в теле.

Возвращаться к танго после длительного перерывала Чекалиной трудно. Судя по видео, на тренировках она не может работать как до болезни. Однако Луис пытается всячески поддержать и подбадривать невесту.

Напомним, что страшный диагноз многодетная мама узнала полгода назад. Болезнь уже перешла в четвертую стадию и распространилась по всему организму.

В конце июня Чекалиной провели седьмой курс химиотерапии. Врачи рекомендовали ей посещать бассейн и спортзал. Но когда люди увидели, что блогер не просто делает растяжку или легкие упражнения, а занимается с тяжелыми штангами, разразился скандал. Поведением Валерии заинтересовалась прокуратура. Была проведена дополнительная экспертиза. Врачи подтвердили, что лучше блогеру не стало, Лерчек действительно серьезно больна.