Марин Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции на выборах в 2027 году

Лидеру французской парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен приговорена по делу о растрате средств ЕП к трем годам тюрьмы, два из которых - условно. Решение вынес Апелляционный суд Парижа, передает "Интерфакс".

Уточняется при этом, что срок запрета для Ле Пен на занятие государственных должностей был сокращен с пяти лет до 45 месяцев, из которых 30 - условно. Таким образом, она может быть допущена к президентским выборам в 2027 году как кандидат от "Национального объединения".

При этом наказание в виде одного года под домашним арестом с электронным браслетом и двух лет условно осталось в силе. Также Ле Пен должна выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Ранее в интервью политик заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании, если ее приговорят к ношению электронного браслета.