Новак признал напряженную ситуацию на рынке топлива в России

Напряженной признал ситуацию на внутреннем рынке топлива вице-премьер Александр Новак. Как отметил вице-премьер на совещании в ситуационном центре правительства, роль сыграл летний пик спроса на ГСМ, а также внеплановые ремонты.

По словам Новака, правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов. Кабмин рассмотрит баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений. Особое внимание будет уделено обеспечению топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы - Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов.

Новак ранее заявлял, что в России сформировано достаточно запасов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Однако к росту цен на 20-30% привел ажиотаж. Для наполнения внутреннего рынка может быть введен запрет на экспорт дизеля для производителей на короткий срок, передает ТАСС.