72-летний россиянин обиделся на детей и переписал все имущество на любимого кота

72-летний пенсионер Владимир Геннадьевич из Ростовской области нашел способ, как защитить любимого кота в случае своей смерти. Мужчина пошел на хитрость, и теперь его родственники будут обязаны кормить и лечить пушистика, если не захотят расстаться с наследством.

Четыре года назад Владимир Геннадьевич потерял жену, после этого дети практически перестали его навещать. Через несколько месяцев пенсионер нашел замерзшего котенка у батареи в подъезде и хотел выгнать его утром, но в итоге проникся сочувствием и пустил в свою квартиру. Так Барсик стал единственной родной душой для пожилого мужчины и помог ему справиться с одиночеством.

Когда у пенсионера возникли проблемы с сердцем, он испугался за судьбу котика и отправился к нотариусу. Владимир Геннадьевич хотел оставить все свое имущество — квартиру, машину и банковский счет — Барсику. Но нотариус отказался оформлять документы. Как поясняет "КП-Ростов-на-Дону", юридически передать недвижимость животному невозможно.

Специалист объяснил пенсионеру, что по закону кот считается имуществом и не может быть наследником. Но нашлась лазейка. Владимир Геннадьевич оформил завещательное возложение, обязав своих наследников ухаживать за Барсиком.

Теперь дети Владимира Геннадьевича смогут получить квартиру и машину только при условии, что будут кормить и лечить котейку. За исполнением воли проследит сосед, назначенный душеприказчиком. Если наследники нарушат условие и выгонят кота, они лишатся всего имущества.