"Сергей жив и даже не особо скрывается": кто заходит в соцсети пропавшего Усольцева и читает сообщения?

Семья Усольцевых пропала в тайге в Красноярском крае почти год назад. Сергея, Ирину, их дочь Арину и собачку Ладу ищут тысячи волонтеров, но на сегодняшний день нет ни единой зацепки.

Правоохранители уверены, что выжить туристам не удалось. А пользователи Сети строят догадки и считают, что семья могла сбежать из страны. По одной из теорий, Усольцевы обосновались в США, где проживает сын Сергея от прошлого брака.

Знакомый Сергея Валентин Дегтярев и вовсе ошарашил общественность. Мужчина заявил, что заметил в соцсети Усольцева активность — кто-то считает сообщения.

"Я прогнал аккаунт Сергея через бот, определяющий реальную активность. И получил ответ, что Сергей или кто-то еще заходил туда недавно", — заявил Дегтярев в беседе с "АиФ".

Теперь Валентин уверен, что Сергей жив. Мужчина считает, что никто из родственников не мог проверять соцсети Усольцева. Более того, Дегтярев заявил, что Усольцев прочитал его сообщение, отправленное на телефон.

"Сергей жив и даже не особо скрывается. Кто, кроме него, может заходить в его аккаунт? И его телефон. Родные говорят, что он давно принадлежит другому человеку, но это неправда. Я на этот номер звонил и писал со своей нынешней симки. Никто не отвечал и не читал сообщения. А тут написал со старой симки, того времени, когда общался с Усольцевым. И сообщение было прочитано. Потому, что тот мой номер, наверное, остался в записной книжке у него", — рассказал Валентин.

Своими размышлениями приятель Усольцева поделился с правоохранителями. Он отправил обращение в Следственный комитет, там будет проведена необходимая проверка.