МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов

МОК восстановил - правда, пока только временно - членство Олимпийского комитета России в организации, передает "Интерфакс" со ссылкой на релиз .

Также МОК рекомендует снять с российских спортсменов все ограничения.

Как уточняется в сообщении, решение о флаге и гимне для спортсменов из России будет принято позднее.

Вместе с тем указано, что МОК не будет организовывать мероприятия под эгидой организации в России и приглашать российских госчиновников на свои мероприятия.

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