Президент Польши отказался встречаться с Зеленским в Анкаре

Встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре не входит в планы президента Польши Кароля Навроцкого. Как заявил изданию Gazeta.pl глава Бюро по международной политике при администрации польского лидера Марчин Пшидач, разговор, тем не менее, может состояться, если Зеленский сам подойдет к Навроцкому, чтобы объясниться.

Ранее польские СМИ сообщили, что президент Польши решил ограничить контакты с главой киевского режима из-за того, что тот прославляет бандеровцев. Напряженность между Варшавой и Киевом снова возникла после того, как в конце мая Зеленский присвоил имя признанной экстремистской и запрещенной в России Украинской повстанческой армии* одному из подразделений ВСУ.

Навроцкий уже лишил Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла. Глава киевского режима, в свою очередь, объявил о создании пантеона украинских героев и отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

*Признанная экстремистской организация запрещена в России