Трамп ужаснул американцев своим внешним видом по возвращении в Белый дом

Фотографии президента США Дональда Трампа, попавшего в объективы корреспондентов по прибытии в Белый дом, вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Внешность американского лидера удивила пользователей и вызвала определенное беспокойство.

Фото и комментарии появились в соцсети X. На снимке 80-летний американский лидер предстал в черных брюках, белой рубашке поло и бейсболке с надписью USA и цифрами 45-47.

Пользователи сразу обратили внимание на покрытые синяками руки Трампа. Без макияжа, профессионального освещения и с неудачного ракурса американский лидер выглядит совсем не привлекательно, заключили подписчики. Некоторые предположили даже, что Трамп пережил инсульт либо страдает от жуткого похмелья.