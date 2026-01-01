Депутаты нашли новое применение материнскому капиталу

Депутаты Госдумы выступили с инициативой нового применения материнского капитала. Предлагается разрешить россиянам направлять эти деньги на ремонт жилья. Соответствующий законопроект появился в электронной базе парламента.

Авторы инициативы считают, что нужно дать российским семьям такую возможность. Как указано в пояснении, мера позволит гражданам улучшить условия жизни детей в том случае, если новое жилье не нужно или нет возможности его купить.

Подчеркивается также, что разработаны четкие ограничения, призванные исключить нецелевое расходование средств, обеспечить качество ремонтных работ. Привлекать для этой деятельности можно будет только специализированные организации или индивидуальных предпринимателей. Ранее сообщалось, что с 2026 года россиянам разрешили использовать материнский капитал на погашение жилищных займов, выданных микрокредитными организациями.