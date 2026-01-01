Прием заявок на Всероссийскую премию "Больше, чем путешествие" продлится до 15 июля

Россиян приглашают принять участие во Всероссийской премии "Больше, чем путешествие"-2026. Прием заявок уже открыт. Подать их можно до 15 июля на официальном сайте.

Премия направлена на поддержку людей, организаций, проектов и региональных команд, которые развивают молодежный туризм, организуют воспитательные путешествия по России и способствуют формированию гражданской идентичности и патриотических ценностей.

Подать заявку могут путешественники, экскурсоводы, организаторы походов, блогеры, туроператоры, туристические клубы, музеи, средства массовой информации, объекты гостеприимства, а также авторы отдельных проектов. Отдельная категория предусмотрена для субъектов Российской Федерации, которые системно развивают молодежный туризм.

Узнать подробности можно здесь.