В Кремле назвали условие применения ядерного оружия Россией

Россия готова применить ядерное оружие – в случае, если возникнет угроза ее существованию. Об этом заявил в интервью швейцарскому изданию Weltwoche пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что люди в России, безусловно, хотят мира. В то же время, все желают, чтобы мир пришел с победой, прокомментировал Песков настроения россиян по поводу ситуации на Украине.

По словам Пескова, боевые действия на Украине будут остановлены на следующий день после вывода из российских регионов всех подразделения ВСУ. Представитель Кремля подчеркнул, что после освобождения Константиновки ВС России намерены очистить от украинских боевиков Краматорск и Славянск. В результате вся территория Донецкой Народной Республики будет освобождена.