Особый торжественный приём, устроенный президентом Турции президенту США, в том числе должен был поднять настроение Дональду Трампу. И перед их личными переговорами, в центре которых возвращение турок в программу покупки американских истребителей F-35, и перед саммитом НАТО, на который Дональд Трамп, пишут СМИ, отправился нехотя.

"В частных беседах многие чиновники выражали беспокойство по поводу того, пройдет ли саммит гладко, учитывая мрачное настроение президента. Дональд Трамп за закрытыми дверями гневно жаловался на отсутствие поддержки со стороны НАТО, и эта риторика просочилась в его публичные высказывания", - передает CNN.

Оттого основную программу саммита урезали по максимуму, исключив из нее острые вопросы и выступление Зеленского, дабы не раздражать президента США. Потому как в Анкару он летел прежде всего для ревизии тех решений, что были приняты год назад в Гааге. А именно - увеличения расходов стран-членов альянса на собственную оборону. Кое-что, конечно, было сделано. Но в целом найти денег пока не получается. И это вряд ли обрадует Дональда Трампа. Расчет ведь был на то, что страны НАТО станут закупать больше американского оружия.

"Для Трампа НАТО все больше превращается в деловую платформу. Свои гарантии защиты он все чаще связывает с покупкой американского оружия. Но если мы тратим больше на оборону, то должны больше тратить у себя дома. Не может быть так, чтобы мы, как этого хотят некоторые американцы, продолжали покупать все наши высокотехнологичные системы вооружений исключительно в США", - отметил Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Но заявить об этом Трампу лично европейцы пока опасаются. Вот и на саммите НАТО постараются сгладить углы, чтобы избежать скандала, который негативно отразится на имидже Североатлантического единства. Но в любом случае оно уже не то, что прежде. "Саммит в Анкаре начинается под знаком трансатлантической напряжённости", "Речь в Турции пойдёт о выживании альянса". С подобными заголовками вышло большинство западных СМИ, напомнив, что Европа демонстративно осталась в стороне от войны США с Ираном. Штаты при Трампе сократили поддержку Украины, переложив финансовое бремя на европейцев. Они, впрочем, оперативно подняли знамя, решив заодно и самих себя вооружить до зубов.

"Мы находимся на пороге трансатлантической оборонно-промышленной революции. Я прошу вас сделать шаг вперед и показать нашим людям, что мы готовы и способны защитить их в любом месте и в любое время, а также показать России и всем, кто наблюдает за происходящим сегодня, - трансатлантическая оборонно-промышленная база целенаправленно мобилизуется", - сказал Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО.

Упор делается на производство дронов. В течение ближайших пяти лет, заявил генсек Рютте, НАТО потратит 40 миллиардов долларов на производство беспилотников и средств борьбы с ними. Но для масштабирования производства нужно время, которое своими жизнями украинцы и добывают для европейских господ. Оттого ни в каких мирных переговорах они не заинтересованы, наивно полагая, что еще могут победить.

"Если они до предела милитаризируется, когда-то это просто закончится поражением. В их гонке за собственным превосходством. Германия ностальгирует по тем временам, когда она собирала всю Европу под нацистскими знаменами. Сейчас нашли знаменосца – Зеленский. Не исключаю, что кто-то хочет отнять у Зеленского нацистское знамя и напрямую начать воевать с Россией. Пока они заявляют, что с нами не воюют. Ну, это от лукавого", - указал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Вот и на саммите в Анкаре Украина хоть и не значится в основной повестке, но в ходе мероприятий поддержка Киева будет обсуждаться широко. НАТО планирует выделить Украине 70 миллиардов евро в этом году и закрепить такие же гарантии в следующем. Хотя согласны на это не все. Италия и Чехия заявили, что не будут участвовать. Но деньги альянс все-равно найдет. Зеленский, прилетевший в Анкару одним из первых, уже потирает руки, заодно умоляя союзников вернуться и к вопросу о членстве Украины в НАТО.

Однако на этот счет в декларации саммита нет даже расплывчатых формулировок. Быть может, в частных беседах Зеленскому что-то и обещают, дабы тот продолжал воевать. Однако против выступает прежде всего президент Трамп, с которым у главаря киевского режима на завтра запланирована встреча. Возможно, она будет способствовать возобновлению мирных переговоров. Но прорыва, говорят эксперты, ждать все же не стоит.