Глава Росреестра рассказал Мишустину об успехах ведомства

Механизмом дачной амнистии воспользовались уже 16,5 миллиона человек. И сейчас все больше граждан оформляют свои садовые участки через портал Госуслуг. Об этом премьеру Михаилу Мишустину на встрече доложил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Еще одно популярное направление - гаражная амнистия, ей уже воспользовались более 800 тысяч россиян. Упрощенная форма оформления продлена до 2031 года. Еще одно важное направление, которое затрагивает почти 60 миллионов граждан, - появилась возможность включать СНТ в границы населенных пунктов. Подготовлен законопроект, который позволит проводить в дачных товариществах социальную газификацию.

Еще одна приоритетная работа ведомства - формирование Росреестра в новых регионах. Там внесены в базу 7 миллионов объектов.