Глава Росреестра рассказал Мишустину об успехах ведомства

Механизмом дачной амнистии воспользовались уже 16,5 миллиона человек. И сейчас все больше граждан оформляют свои садовые участки через портал Госуслуг. Об этом премьеру Михаилу Мишустину на встрече доложил глава Росреестра Олег Скуфинский.
Еще одно популярное направление - гаражная амнистия, ей уже воспользовались более 800 тысяч россиян. Упрощенная форма оформления продлена до 2031 года. Еще одно важное направление, которое затрагивает почти 60 миллионов граждан, - появилась возможность включать СНТ в границы населенных пунктов. Подготовлен законопроект, который позволит проводить в дачных товариществах социальную газификацию.
Еще одна приоритетная работа ведомства - формирование Росреестра в новых регионах. Там внесены в базу 7 миллионов объектов.
"У граждан из этих регионов бывают дополнительные хлопоты при оформлении документов, прав. Многие из них место жительства меняли, утрачивали соответствующие необходимые документы. Надо, чтобы люди могли быстро решать такие вопросы, то есть предоставлять им сервисы, все процедуры экстерриториально. Несколько слов хотел бы сказать о мерах поддержки участников специальной военной операции. Они были дополнены ещё одной инициативой. Пока ребята участвуют в боевых действиях, их права на землю, которую они взяли в аренду, должны быть, без сомнения, защищены. И даже если этот срок уже закончился, он продлевается. Соответствующие изменения в законодательство внесены", - отметил Мишустин.