ЦИК нашла у Партии пенсионеров ошибки в документах кандидатов

Партия "Новые люди" передала в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию списка кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, которые пройдут с 18 по 20 сентября.

Кандидатами стали 382 человека. Их средний возраст – 38 лет. Лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева вместе с кандидатами и сторонниками пришли к зданию ЦИК. Шествие стало стартом избирательной кампании.

А ранее на заседании Центризбиркома в представленных Партией пенсионеров документах кандидатов были выявлены неточности. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Огрехи и недочеты - в основном технического характера. Представители партии должны не позднее 9 июля принести в комиссию исправленные документы.

Также на заседании Элла Памфилова рассказала о работе ЦИКа в ближайшие дни: "Предполагается заверение федерального списка КПРФ. 8 июля заверяем вот ЛДПР. Пришли первыми - заверили, КПРФ пришли вторыми - вот мы заверяем. Идем четко. А 10-го, скорее всего, мы предполагаем, "Яблоко" у нас на подходе, как и говорили".