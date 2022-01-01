Дмитрий Песков дал интервью швейцарским СМИ, в котором заявил, что милитаризация Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии нацбезопасности.

Как отметил представитель Кремля, Россия долго говорила об угрозе своей безопасности, но никто ее не слушал. И в итоге в 2022 году Россия была вынуждена начать спецоперацию.

По словам Пескова, европейским налогоплательщикам "промывают мозги", чтобы оправдать рост военных расходов. Для Европы киевский режим - это орудие для продолжения войны против России.

Вместе с тем кремлевский спикер подчеркнул, что Россия и Европа со временем начнут диалог, иначе создать архитектуру безопасности на континенте не получится. При этом в Москве не понимают, почему Европа закрывает глаза на разгул нацистов в Киеве.

Нынешнее поколение политиков ЕС - популисты, делающие из России врага ради сплочения избирателей, добавил Песков.

Он также заявил, что Россия далеко не во всем согласна с Трампом, но приветствует его желание вести диалог.

Также Песков назвал условие для применения Россией ядерного оружия. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".