Цирки включат в программу "Пушкинская карта"

Посещать цирки можно будет по "Пушкинской карте". Проект постановления, подготовленного Министерством культуры России, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о внесении изменений в прежнее постановление правительства, направленное на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Возможность посещения по "Пушкинской карте" цирков добавится в пункт 12, где речь идет о возможности посещения по "Пушкинской карте" кинотеатров.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения об участии цирков в программе "Пушкинская карта". Перечень поручений главы государства был опубликован на сайте Кремля по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Это не все запланированные изменения. С 1 сентября номинал карты планируется увеличить с 5 до 7 тысяч рублей.