Вашингтон строит планы военной агрессии против Кубы

США усилили политическое и экономическое давление на Кубу. Вашингтон вынашивает планы военной агрессии против Гаваны, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Кубинский министр напомнил, что Трамп в начале года подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Кроме того, президент США объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. В результате на острове усилился дефицит топлива, что сказалось на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.

В Гаване уверены, что власти США рассматривают варианты военной агрессии против острова. Угрозы в адрес Кубы звучат на самом высоком уровне американской администрации. Варианты и подготовку к военным действиям описывают открытые источники, приводит слова Родригеса РИА Новости.