На Добропольском направлении российская артиллерия не дает ВСУ поднять головы

Информация о ситуации в зоне СВО. Наши военные уверенно атакуют врага по всем направлениям, расширяя свою зону контроля на стратегических рубежах.

Это Алексеево-Дружковский участок фронта. Расчеты войск беспилотных систем точечными ударами ликвидируют разрозненные группы боевиков и укрытия, оборудованные в лесополосе.

А это уже район Красного Лимана - операторы ударных дронов держат под контролем маршруты передвижения противника и пресекают любые попытки подвести на передний край боеприпасы и провизию.

На Добропольском направлении не дает врагу поднять головы артиллерия. В этот раз "Градом" накрыли замаскированный опорник. Огонь корректировали в режиме реального времени с помощью беспилотников. Надежное прикрытие наземным подразделениям от ударов с воздуха обеспечивают зенитчики. Комплекс С-300 уничтожают цели на дистанции до 100 километров.