НАТО предупредили об ответе России в случае помощи альянса Украине

Расширением конфликта грозит поддержка странами НАТО ударов ВСУ вглубь территории России. Об этом предупредил страны Североатлантического альянса профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Как написал Дизен в социальной сети X, Киев использует для нанесения ударов все дальше вглубь российской территории не только вооружение НАТО. Альянс обеспечивает военное планирование, разведку, выбор целей и подрядчиков. Рано или поздно Москва сочтет, что у нее нет иного выбора, кроме как ответить, предупреждает профессор.

Норвежский эксперт обвинил западных лидеров в том, что они втянули свои страны в конфликт с Россией. По его словам, в случае ответных действий Москвы на Западе будут утверждать, что они носили "неспровоцированный" характер. О том, что все лидеры стран НАТО поддерживают удары ВСУ вглубь территории России, заявил ранее президент Финляндии Александр Стубб.