Теракт в Дамаске — это провокация украинской военной разведки. Об этом заявили ТАСС в российских силовых структурах.

По замыслу ГУР, украинские спецслужбы должны были предупредить президента Франции Эммануэля Макрона – и таким образом якобы спасти ему жизнь. Однако французские спецслужбы самостоятельно узнали о готовящемся теракте.

Взрывы прогремели в Дамаске утром 7 июля рядом с отелем, в котором остановился Макрон. Установлено, что сработали самодельные взрывные устройства. Пострадали 18 человек, среди них четверо полицейских.