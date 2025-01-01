Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году. Об этом она заявила в эфире телеканала TF1.



Сегодня Ле Пен смягчили приговор по делу о растрате средств Европарламента. Это позволило ей баллотироваться в президенты.



К слову, в прошлом году она назвала призывы к изъятию российских активов безответственными.



31 марта 2025 года суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента путем фиктивного найма помощников для работы в нём. По версии следствия, Ле Пен и другие фигуранты дела выплачивали зарплату из средств Европарламента главе своего секретариата и охраннику, хотя они продолжали работать в партии Ле Пен и помогали исполнять обязанности внутри неё.



7 июля 2026 года Апелляционный суд Парижа смягчил наказание, приговорив Ле Пен к трем годам лишения свободы, при этом два из них — условно, и запретив занимать выборные должности на 45 месяцев, из которых 30 месяцев — условно.