Киевский режим "переделал все дела", включая убийство в Монако "одного из своих", и теперь решил "взяться за спорт", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она ответила на новость о том, что Национальный олимпийский комитет Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России.



"В рейхе 404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря ещё оружия просить — все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться", — написала Захарова в своих соцсетях.



Вчера МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Однако организация примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна или любых символов страны на Олимпиадах позднее.



7 июля предполагаемую исполнительницу покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако нашли мертвой под Киевом. Она могла быть убита четырьмя выстрелами в затылок.