Политолог Камкин: Европейцы считают Украину своей добычей

Из-за чего пришлось резко сокращать программу саммита НАТО и убирать выступление Зеленского? Удастся ли европейцам задобрить американского президента, заменив острые темы рассказами про успехи, связанные с тратами альянса?

На эти и другие вопросы ведущего программы "События. 25-й час" Алексея Фролова ответил доцент финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"Основной месседж Трампа – платите мне 5% от ВВП, покупайте американское оружие. Даже клоуна Зеленского спрятали в сундук, чтобы он лишний раз не высовывался. Европейцы считают Украину своей добычей и Украина как проект "анти-Россия" для них первостепенен", - отметил он.

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