Россияне активно подписывают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. На учебных полигонах с новобранцами работают инструкторы с опытом, приобретенным в зоне СВО. Армейские навыки оттачиваются до автоматизма. Но первый шаг - обязательная медкомиссия в пункте отбора и выбор военной специальности.

В подмосковном пункте отбора на военную службу с каждым кандидатом работают лично. Помогают собрать и заполнить документы, определиться с будущей военной специальностью. Желающих много. Посетители внимательно слушают инструкторов и заполняют бумаги.

"Ежедневно кандидаты к нам приходят, проходят медкомиссию. Все бюрократические мероприятия. И после подписания контракта проходят у нас маломальскую подготовку по военно-тактической, по медицинской помощи", - сообщил офицер пункта отбора на военную службу по контракту г. Балашиха.

Больше всего желающих поступить на службу в войска беспилотных систем. Многие приходят уже с внушительным багажом знаний и опытом управления дронами. Кто-то на "ты" с техническим устройством БПЛА и может собрать работоспособный коптер буквально в полевых условиях. Но большинство всё-таки осваивают эту специальность уже в учебном центре после подписания контракта.

"БПС я выбрал потому, что мне нравится эта тематика. Всегда хотел полетать на дронах. Интересно очень научиться этому. Я считаю на срочной службе – это как бы год в пустую потраченный. Потому что я хочу прямо научиться, профессионально обучиться по своей специальности", - отметил военнослужащий БПС.

Подготовка бойцов начинается сразу же после подписания контракта на территории пункта отбора на военную службу. На полигоне контрактники проходят начальную военную подготовку и осваивают азы ведения боя, работы в команде и оказания первой медицинской помощи.

Для военнослужащих предусмотрена разносторонняя поддержка - финансовая и социальная. При заключении контракта положена единовременная выплата: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей.

"Кандидатами являются мужчины, граждане России, а также дружественных нам стран в возрасте от 18 до преимущественно 55 лет, не имеющие противопоказания по здоровью, по различным заболеваниям, так же не имеющие проблем с законом", - сообщил Максим Звягинцев, представитель учебного центра морской пехоты.

На службу по контракту стремятся по всей стране. После подписания документов каждого бойца распределяют в учебные центры. Некоторых операторов БПЛА отправляют на полигон в Нижнем Новгороде, где проходят комплексные занятия по боевой подготовке. Условия максимально приближены к военным действиям в зоне СВО.

Боевое слаживание военнослужащие проходят в течение месяца - двух. А далее учатся работать уже в тыловых тренировочных центрах на территории проведения специальной военной операции. Там условия, максимально приближённые к боевым. Передают секреты мастерства бойцы, прошедшие через горнило спецоперации. Их знания и опыт бесценны в современном военном деле, и такой информации не найти пока ни в одном печатном руководстве.