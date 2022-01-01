Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности - один из самых романтичных и трогательных праздников в официальном календаре страны.

Государственный статус этот праздник получил в 2022 году по указу Владимира Путина. А приурочен он ко дню памяти святых Петра и Февронии, которые в православной традиции считаются небесными покровителями семьи.

Символом праздника стала ромашка. Во многих российских регионах сегодня пройдут торжественные мероприятия и концерты. Прозвучат поздравления в адрес молодоженов и супружеских пар, проживших вместе много лет.