Российские бойцы нанесли в ночь на среду, 8 июля, групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, поражено, в частности, предприятие "Самсунг-Украина" по производству и хранению комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго". Поврежден и цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

Подчеркивается, что этот удар стал ответом на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Ранее сообщалось, что удары возмездия, которые наносят ВС России по Украине непосредственно перед стартом и во время саммита НАТО в Турции, стали для киевского режима неприятным сюрпризом — они качественно изменили переговорный фон, теперь украинцы "идут на этот саммит НАТО, проигрывая конфликт, теряют тот импульс, который, как им казалось, у них был".

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупредил, что поддержка странами НАТО ударов ВСУ вглубь территории России обернется расширением конфликта, поскольку рано или поздно Москва сочтет, что у нее нет иного выбора, кроме как ответить.