США нанесли новые мощные удары по Ирану: перемирию конец?

Американские военные возобновили удары по Ирану в ночь на среду, 8 июля, несмотря на подписанный ранее сторонами меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Axios, американские удары оказались в несколько раз масштабнее и сильнее предшествовавших. В частности, силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) атаковали иранские средства ПВО, пусковые установки зенитных ракетных комплексов и противокорабельных ракет, системы берегового наблюдения, пусковые площадки беспилотников и иранские портовые сооружения в районе Ормузского пролива.

Анонимный американский источник сообщает, что президент США Дональд Трамп согласовал новые удары по Ирану, находясь на саммите НАТО в Турции. При этом ясность относительно продолжительности ударов появится позднее, когда "мы получим оценку результатов ударов и примем решения".

Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" осудил удары США и пригрозил сокрушительным ответом. При этом объявлено, что снова "единственным безопасным проходом для коммерческих судов и нефтяных танкеров через Ормузский пролив является маршрут, указанный Исламской Республикой Иран".

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании и заверил, что исламская республика не сдастся, а "эпоха запугивания и вымогательства закончилась".

При этом Корпус стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его силы сбили американский тяжелый разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над городом Хормудж.