"Второй раз стану мамой": дочь Кончаловского объявила новость

Единственная дочь Егора Кончаловского Мария готовится к важному событию. Она собирается во второй раз стать мамой.

Радостную новость Мария Михалкова-Кончаловская объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". "А я завтра во второй раз стану мамой-крестной", - сообщила дочь Егора Кончаловского.

Она уточнила, что у нее есть два младших брата Тимур и Марат. Несколько лет назад Мария стала крестной мамой Тимура и вот сейчас окрестит Марата, которому в январе исполнилось три года. Кончаловская готовится к этому важному дню, подбирая различные образы для таинства.

"До чего хороша, и милая, и красивая, и умная, и талантливая", "Маша, ждем фото с братьями", - высказались комментаторы в Сети, отметив, что она прекрасна в любом образе.

Напомним, что Тимур и Марат родились в браке Егора Кончаловского с юристом Марией Леоновой. Влюбленные долго не оформляли свои отношения, даже когда уже на свет родился их первый сын. Лишь четыре года назад, перед появлением на свет второго ребенка, они поженились.

Дочь Мария же родилась, когда Егор Кончаловский встречался с актрисой Любовью Толкалиной. Однако режиссер и актриса так и не добрались до ЗАГСа.

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