Саратовские ветеринары спасли кошку Миру: она едва не погибла из-за игрушки

Саратовские врачи спасли кошку, которая чуть не погибла из-за своего любопытства. Владельцы четвероногой абиссинки по кличке Мира забили тревогу, когда заметили, что она стала вялой.

Схватив Миру в руки, они помчали в ветеринарную клинику. Выяснилось, что кошку рвало и она отказывалась от еды. Зооврачи сделали УЗИ. Выяснилось, что в кишечнике Миры застряла мелкая резиновая игрушка.

Кошка тотчас отправилась на операционный стол. Ветеринары благополучно извлекли инородный предмет из кишечника. Сейчас Мира проходит курс восстановления, сообщили в Первой ветеринарной клинике.

Ветеринары напомнили, что мелкие игрушки, нитки, резинки для волос, мишура, детали конструкторов представляют серьезную опасность для домашних животных. Их нужно держать подальше, а лучше убрать в шкафы. При первых же признаках недомогания нужно немедленно обратиться к специалистам, а не заниматься самолечением.