Анатолию Кашпировскому удалили злокачественную опухоль

Легендарный гипнотизер Анатолий Кашпировский попал в больницу. Там у него обнаружили злокачественную опухоль.

86-летний Анатолий Кашпировский пожаловался на сильные боли в области живота. Состояние его сильно ухудшилось на фоне самолечения: дома гипнотизеру ставили капельницы с антибиотиками.

В итоге Кашпировского госпитализировали и провели срочное стентирование. Также пациенту сделали биопсию, результат показал злокачественную опухоль. Тогда гипнотизеру сделали операцию, передает SHOT.

Отметим, что осенью прошлого года Анатолий Кашпировский угодил в больницу. Сообщалось, что у него внезапное ухудшение на фоне онкологического заболевания.

Ранее стало известно, что Анатолий Кашпировский переписал столичную квартиру на свою молодую супругу. Более того, он отдает ей все гонорары.