НАТО никогда ни на кого не нападет. В этом заверил в среду, 8 июля, генеральный секретарь военно-политического блока Марк Рютте.

Высказываясь в адрес России и ее лидера Владимира Путина, политик потребовал "не играть" с Североатлантическим альянсом, заверив в его исключительно оборонительной задаче.

При этом генсек НАТО заявил, что блок намерен "защищать наш образ жизни, нашу демократию, нашу территорию".

Также, общаясь с журналистами перед вторым днем саммита в Анкаре, Рютте заявил, что ждет от него совместного признания России угрозой для Североатлантического альянса в долгосрочной перспективе.

При этом нидерландский политик выразил надежду на то, что "сегодня союзники вновь заявят о твердом намерении далее оказывать Украине поддержку", сообщает ТАСС.

В этом Рютте поддержала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, призвав "еще больше помогать Украине, оказывать большее давление на Россию и гарантировать, что единственным победителем в этой войне, конечно же, будет Украина".

Однако лидер словацкой политической партии DOMOV Павол Слота, которого цитирует РИА Новости, скептически высказался об эффективности расходов Североатлантического альянса на поддержание киевского режима. По мнению политика, ведущим представителям НАТО придется "объяснять гражданам стран альянса то, что все те сотни миллиардов евро или долларов, потраченных на создание из России врага номер один и борьбу с ним, навсегда потеряны".