Генсек НАТО оправдал агрессию США против Ирана

Генсек НАТО успел высказаться о ситуации на Ближнем Востоке, полностью оправдав агрессию США. Этой ночью в регионе резко обострилась обстановка. Американские военные атаковали десятки объектов в Иране. Удары стали самыми масштабными с момента заключения перемирия в апреле. В Белом доме назвали нападение ответом на действия Исламской республики и при этом заявили о своей приверженности переговорам. Тегеран отреагировал мгновенно и возобновил бомбардировки баз противника.

Около полуночи на иранском телевидении начали выходить экстренные выпуски новостей. Затем кадры мощных взрывов и начавшихся пожаров по всему Ирану появились с соцсетях. Тем временем Центральное командование США подтвердило - поражены более 80 целей, среди которых портовая инфраструктура в Бандар - Аббасе, а также на островах Кешм и Харк - главном центре экспорта нефти в Иране. Кроме того, удар пришелся по иранским военным катерам и системе ПВО.

О поражении нефтяных и газовых танкеров под флагами Саудовской Аравии и Катара в Ормузской проливе Управление морских торговых операция Великобритании сообщило во вторник. Суда получили незначительные повреждения, пострадавших нет. Как нет и точной информации, кому принадлежали выпущенные по танкерам снаряды и беспилотники. Но для США это не стало препятствием для новой эскалации.

И ответ последовал. Удары были нанесены по военным объектам США на Ближнем Востоке - в Бахрейн и Кувейте. В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что поражен более 80 целей. Сирены воздушной тревоги в Кувейте этим утром еще звучали.

В КСИР действия американской армии минувшей ночью назвали попыткой сорвать траурные шествия в память о бывшем верховном лидере Ирана Али Хаменеи - прощание с ним проходит в эти дни в Иране и Ираке. На улицы вышли, без преувеличения, миллионы человек. Масштаб процессии виден даже из космоса. Кроме того, в иранском МИДе заявили, что Вашингтон нарушил и еще один пункт соглашений, отозвав накануне лицензию на торговлю иранской нефтью.

На этом фоне цена нефти буквально за несколько часов выросла на три процента и впервые с 24 июня превысила 76 долларов за баррель. И, в любом случае, президенту Трампу по возвращении с саммита НАТО в Турции придется предпринимать шаги для того, чтобы остановить вновь разгорающийся конфликт, который он уже объявлял завершенным.