"Справедливая Россия" передала в ЦИК документы для выборов в Госдуму

Партия "Справедливая Россия" сегодня передала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва.

В федеральном списке более 260 человек. Ещё 220 выдвинуты по одномандатным округам. Среди претендентов в том числе действующие депутаты парламента, участники спецоперации. Кандидатуры утвердили на съезде партии в минувшую субботу.

И сегодня же на заседании Центризбирком рассмотрит вопрос о заверении федерального списка кандидатов от КПРФ. Ранее документы в ЦИК уже подали ЛДПР, "Партия пенсионеров" и объединение "Яблоко". Регистрация продлится до 16 августа. Выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября.