Собянин: Программа КРТ становится катализатором возрождения целых районов

В Москве уже 6 лет работает программа комплексного развития территорий. Ее реализация позволяет трансформировать бывшие промзоны в современную городскую среду, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Эта программа началась в столице с реорганизации участка земли в бывшей промзоне Октябрьское Поле в районе Щукино. В этом году все работы там завершены.

Сейчас в Москве в стадии проработки и реализации находятся более 470 проектов. Так, на улице Маршала Прошлякова построят жилые дома, образовательный и спортивный комплексы, технопарк.

Около деревни Шельбутово во Внукове, помимо жилья по программе реновации, возведут образовательный комплекс. Также в городе планируется создать более 40 технопарков в рамках комплексного развития территорий.