Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Каролины Карагозян

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 15-летней Каролины Карагозян. Ее историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать более двух с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется еще миллион семьсот тысяч рублей.

У девочки - острый миелоидный лейкоз. Каролина перенесла два тяжёлых курса химиотерапии, вышла в ремиссию, но, чтобы рак не вернулся вновь, ребёнку срочно требуется пересадка костного мозга. Без специального сопроводительного препарата операция невозможна.

Мы продолжаем помогать Каролине все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!