Почему не стоит "спасать" диких животных в лесу

По бутылочке козьего молока каждые четыре часа. Это, конечно, не "мамина" еда, но самая лучшая которую могут предложить ветеринары. Гипоаллергенная и питательная.

Ему и месяца нет. И в природе этот детеныш косули еще бы ни на шаг не отходил от мамы. Он здоров и совсем не должен был оказаться в центре реабилитации. Но попался на глаза людям, которые решили, что животному необходима помощь.

"Просто вот, нашли люди подобрали, привезли к нам. Это типичная история, когда люди по незнанию забирают детенышей у мамы. Скорее всего, с его мамой все было хорошо", - рассказала Александра Христолюбова, сотрудник межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации тигров и других редких животных".

Глядя на одиноких маленьких копытных, действительно может показаться, что им срочно нужна помощь. Но зачастую это не так. При виде опасности, в том числе и человека, взрослые олени убегают, а малыши затаиваются в высокой траве. Как только угроза минует, мама сразу же возвращается. Поэтому специалисты и охотники призывают не трогать таких детенышей и тем более не забирать их из леса.

Cамовольное изъятие диких животных из природы карается законом. Поэтому специалисты советуют помогать им только в крайних случаях. Например, когда явно видно, что животное ранено или больное.

А вот сосед косули по вольеру маленький благородный олень оказался в центре реабилитации, что называется, по адресу. Детеныша искусали бродячие собаки. Неравнодушные жители перебинтовали ему ногу. Но такое самолечение чуть не сделало только хуже.

"Человек без ветеринарного и медицинского образования, видимо, пытался помочь, хорошо так перебинтовали ему ногу, и нарушили кровообращение. То есть слишком сильно затянули. И когда он к нам попал, у него уже немела нога. Если бы поступил чуть позже, то могла бы случиться трагедия. Даже ампутация", - рассказала Александра Христолюбова.

Сейчас животное еще в стрессе. Прихрамывает, от этого старается больше лежать. От молока пока отказывается, немного ест только листики ольхи. Под присмотром ветеринаров маленькие копытные будут все лето. За это время подопечные должны окрепнуть, набрать вес, и главное научиться самостоятельно есть. Если все пойдет по плану, то осенью их выпустят в природу, где они присоединятся к дикому стаду своих сородичей.