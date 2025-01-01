Звезда "Битвы экстрасенсов" Олег Шепс женился

Олег Шепс, прославившийся благодаря мистическому шоу "Битва экстрасенсов", женился. Его избранницей стала Полина Еременко.

В июле 2025 года Олег Шепс признался, что у него есть возлюбленная, а в августе показал кадры с избранницей. Уже в мае этого года медиум сделал любимой предложение, а спустя два месяца состоялась свадьба, передает Super.

Новоиспеченной супругой Олега Шепса стала Полина Еременко. Она непубличная личность, ее родители работали на заводе в Тюмени. Она закончила местный институт культуры по направлению "эстрадно-джазовое пение", работала преподавателем по вокалу, а также пыталась пробиться в модельную сферу. За кадром получилось лучше: Полина овладела искусством фотографии.

Возлюбленная медиума работала на "Битве экстрасенсов" прошлой зимой, где и могла познакомиться с ним. За несколько месяцев отношений Олег и Полина уже успели отпраздновать ее день рождения в Таиланде и побывать в Самаре — на родине экстрасенса.

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